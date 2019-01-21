Годовой доход больше миллиона гривен задекларировали более 4800 украинцев, - ГФС

Кампания по декларации доходов граждан началась 1 января.

Годовой доход больше миллиона гривен задекларировали более 4800 украинцев, - ГФС
Фото: Макс Требухов

В 2018 году доходы в размере свыше 1 млн гривен задекларировали 4817 граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность. Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

По данным пресс-службы, доход в сумме больше одного миллиарда гривен, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.

Больше всего граждан, которые подали декларации с доходом свыше 1 млн грн, зарегистрированы в г. Киеве - 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская - 333 человека, Харьковская - 328 и Днепропетровская - 303 области.

"Самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше одного миллиона, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет", - сказаня в сообщении.

Напомним, в 2018 году гражданами Украины подано 622 тыс. деклараций о доходах в 2017 году на сумму 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году. 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.


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