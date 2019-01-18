Пограничники задержали на границе с РоSSией гражданина Молдовы с 50 кг красной икры

Мужчина пытался провезти икру, спрятав ее в салоне автомобиля.

В пятницу ночью на границе с Россией пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили скрытую от таможенного контроля партию красной икры.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль "Мерседес". На нем в Украину направлялся гражданин Молдовы 1959 года рождения. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в иномарке 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов каждый с красной икрой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар иностранец хотел тайком провезти в Украину, спрятав контейнеры в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля. Общий вес икры - 48,5 килограммов.

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

"Товар, предварительная стоимость которого около 60 тыс. гривень, изъят. На иностранца составлены соответствующие административные материалы", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, в феврале прошлого года в Сумской области в лесу нашли 200 кг контрабандной красной икры.