Пограничники задержали на границе с РоSSией гражданина Молдовы с 50 кг красной икры
Мужчина пытался провезти икру, спрятав ее в салоне автомобиля.
В пятницу ночью на границе с Россией пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили скрытую от таможенного контроля партию красной икры.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"В пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль "Мерседес". На нем в Украину направлялся гражданин Молдовы 1959 года рождения. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в иномарке 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов каждый с красной икрой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что товар иностранец хотел тайком провезти в Украину, спрятав контейнеры в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля. Общий вес икры - 48,5 килограммов.
"Товар, предварительная стоимость которого около 60 тыс. гривень, изъят. На иностранца составлены соответствующие административные материалы", - сообщили в ГПСУ.
Напомним, в феврале прошлого года в Сумской области в лесу нашли 200 кг контрабандной красной икры.
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