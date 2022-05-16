Очередная афера: мошенники воруют банковские данные, прикрываясь "денежной помощью от ООН"

Аферисты сымитировали сайт "ТСН"

Украинцы страдают от очередной мошеннической схемы, рассчитанной на их доверчивость. Теперь мошенники выманивают банковские данные, прикрываясь "денежной помощью от ООН". Об этом сообщила правительственная команда реагирования на компьютерные происшествия CERT-UA.

По информации CERT-UA, в социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая сайт "ТСН".

На странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем, пользователю будет предложено предоставить персональные данные и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы», – говорится в сообщении.

CERT-UA советует никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Также следует настроить контроль движения средств (SMS-информирование, лимиты на операции).

Если данные все же платежной карты по ошибке введены на мошенническом веб-сайте, ее нужно как можно скорее заблокировать.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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