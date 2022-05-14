Мошенники воруют данные платежных карт, обещая "деньги от ООН"

Страница имитирует веб-ресурс ТСН.

Мошенники воруют данные платежных карт, обещая "деньги от ООН"

Мошенники пытаются похитить данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования предупреждает о новой мошеннической схеме.

"В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи предостерегает:

1. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

2. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.

Напомним, что в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за популярный телеканал "Украина 24" и использовали тему денежной помощи от стран ЕС.

Также под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.

В Киеве разоблачили мужчину, который обманул волонтеров на полмиллиона гривен, предлагая отвезти в Чернигов военное снаряжение.

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