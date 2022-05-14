Мошенники воруют данные платежных карт, обещая "деньги от ООН"

Мошенники пытаются похитить данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН .

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования предупреждает о новой мошеннической схеме.

"В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН ". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи предостерегает:

1. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

2. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.

Напомним, что в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за популярный телеканал "Украина 24" и использовали тему денежной помощи от стран ЕС .

Также под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.