Мошенники воруют данные платежных карт, обещая "деньги от ООН"
Страница имитирует веб-ресурс ТСН.
Мошенники пытаются похитить данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Правительственная команда реагирования предупреждает о новой мошеннической схеме.
"В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.
Госспецсвязи предостерегает:
1. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).
2. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.
Напомним, что в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за популярный телеканал "Украина 24" и использовали тему денежной помощи от стран ЕС.
Также под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.
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