Новая услуга: украинцы смогут получить данные об уничтоженном имуществе
Новая услуга в Реестре деклараций поможет украинцам получить данные об имуществе. Наши сограждане смогут узнать о своей недвижимости и транспортных средствах.
Ожидается, что это облегчит заполнение декларации людям, потерявшим документы о праве собственности.
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что многие люди из-за войны спешно покинули свои дома. Многие из них потеряли жилье и/или документы на него.
Декларанты в таких условия лишены возможности оперативно получить информацию о собственности. Потому в Реестре деклараций запустили специальную функцию - "Данные для декларации".
Руководитель НАПК Александр Новиков подчеркнул, что эта функция также упростит процесс декларирования для служащих.
"Мы планировали ее еще в довоенное время для того, чтобы подстраховать декларантов и показать, где они могли ошибиться при заполнении прошлогодней декларации. Однако сейчас к первоочередной цели добавилась еще и новая - помочь людям, потерявшим документы", - указал Новиков.
Отмечено, что услуга не может полностью помочь с заполнением всех необходимых данных, но облегчит их поиск. Появилась возможность узнать о недвижимости, объектах незавершенного строительства и транспортных средствах, принадлежат или принадлежали декларанту, либо те, которые он унаследовал.
Напомним, украинские переселенцы получат новую денежную помощь в размере 2220 гривен.