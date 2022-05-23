Валюта улетела в космос: свежие данные обменников в Киеве, фото

После снятия ограничения банкам на установку своих курсов по продаже наличной валюты, доллар резко скакнул вверх - состоянием на понедельник, 23 мая, в Киеве американскую валюту можно купить, начиная от 38 грн/$, информирует Апостроф.

Фотофакты предоставил "Апострофу" житель столицы.

Так, в одном из обменников предлагают купить доллары по цене 38,50 гривен, при этом принять валюту готовы за 37,20 гривен. Курс евро тоже не радует – купить его можно за 41,50, а продать – за 39 гривен.

В другом обменнике условия несколько выгоднее. Тут доллары продают за 38,10 грн/$, а покупают – за 37,50 грн/$. В то же время, евро стоит 40,20 гривен, а продать обменнику его можно за 39 гривен за евро.


Мария Швец, Апостроф

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