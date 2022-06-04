Украинцам придется массово менять профессию: в Верховной раде данные по безработице назвали "страшными"

В то же время приводятся данные, несколько противоречащие утверждению о "страшной ситуации", информирует ZN.ua.

Украинцам придется массово менять профессию: в Верховной раде данные по безработице назвали
© ForumDaily

В Украине следует немедленно внедрять программы переквалификации, поскольку уже сегодняшние данные по безработице "страшные", а в дальнейшем они будут только ухудшаться. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на новый опрос бизнеса, проведенный Европейской бизнес ассоциацией.

"По безработице страшная цифра: если в апреле увольнение персонала проводило 3%, то уже в мае 8% опрошенных", - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что дальше эта статистика будет только ухудшаться.

"Все неофициальные источники показывают, что безработица у нас будет расти. И здесь нужно начинать программы по переквалификации. Запас бизнеса за 100 дней значительно иссяк", - утверждает Железняк.

В то же время он привел данные, несколько противоречащие утверждению о исчерпании запаса бизнеса.

"ЕБА провела новый опрос бизнеса. Из положительных тенденций: по сравнению с апрелем, в мае количество полноценно работающих компаний увеличилось с 28% до 47%", - отметил депутат.

Напомним также, что 72,7% опрошенных предприятий считает, что в дальнейшем ситуация уже не будет ухудшаться. Это показал ежемесячный опрос бизнеса, проводимый Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Хотя по итогам апреля 48,7% представителей бизнеса все же констатировали увеличение количества сотрудников, находящихся в вынужденных отпусках. Только 11,6% указали на их уменьшение. Для 39,6% предприятий ситуация за прошедший месяц не изменилась.

Среди пессимистически настроенного бизнеса больше всего – малых предприятий. Макропредприятия наоборот наиболее оптимистично настроены относительно вынужденных отпусков своих работников.

ежемесячный опрос бизнеса от Института экономических исследований и политических консультаций
ежемесячный опрос бизнеса от Института экономических исследований и политических консультаций

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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