Украинцам рассказали, картами каких банков выгоднее всего пользоваться за границей

Миллионы украинцев выехали во время войны за границу, и большинство из них хранят деньги на банковских картах. Обменять гривну в европейских странах по выгодному курсу не получится, поэтому выгоднее рассчитываться картой, даже учитывая конвертацию валют. У каждого банка курс конвертации свой.

Чтобы избежать двойной конвертации за границей, стоит еще в Украине узнать условия пользования своей банковской картой в других странах.

По статистике, чаще всего украинцы за рубежом рассчитываются картами от ПриватБанка, Monobank, ПУМБ и Ощадбанка. Все они дают возможность открыть валютный счет или установить лимит на платежи.

Что касается курсов валют, то они почти одинаковые у всех украинских банков.

Курс валют на 10 мая 2022 года

ПриватБанк: доллар – 31,3 грн, злотый – 7,2 грн, евро – 33,1 грн. Monobank: доллар – 31,2 грн, злотый – 7 грн, евро – 32,9 грн. ПУМБ: доллар – 32,1 грн, злотый – 6,57, евро – 33,8 грн. Ощадбанк: доллар – 32,1 грн, злотый – 7,2 грн, евро – 33,9 грн.

Выезжая за границу, предупредите свой банк, в какую страну и как надолго вы едете. С собой имейте гривневую карту, а также на всякий случай откройте дополнительную карту в долларах или евро. Открыть валютную карту можно онлайн в Приват24. Лимиты по карте можно проверить в Приват24 (меню "Управление").

Ранее сообщалось, как через Приват24 можно рассчитываться картой другого банка.