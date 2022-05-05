Главы украинского и польского правительств обсудили возможности увеличения экспорта из Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил создать на границе с Польшей зеленые коридоры для экспорта зерна.

Об этом шла речь во время встречи руководителя украинского правительства с его польским коллегой Матеушем Моравецким.

Так, стороны обсудили возможности увеличения экспорта из Украины.

“Блокировка Россией украинских морских портов может вызвать мировой продуктовый кризис. Предложил создать зеленые коридоры на нашей общей границе для экспорта зерна”, – отметил Шмигаль.

Напомним, из-за развязанной Россией войны сегодня перекрыты все украинские порты, заблокирован для экспорта нашей пищевой продукции и металлургии морской путь.

В литовской Клайпеде морпорт готов к отгрузке украинского зерна на экспорт. Украине с экспортом зерновых через свои порты также поможет Латвия.