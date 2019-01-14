Из активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грн

Пропажа 46 объектов обнаружилась после начала ликвидации банка.

Из активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грн
Фото: izvestia.nikolaev.ua

Фондом гарантирования вкладов физических лиц после начала ликвидации АО "ВТБ Банк" в конце декабря 2018 года обнаружил безосновательную перерегистрацию права собственности банка на недвижимость на более 105 млн грн.

Пресс-служба Фонда сообщила, что из активов исчезли 46 единиц недвижимости, которые находились на балансе банка с 2015 года.

Дальнейшее выяснение обстоятельств показало, что эти объекты было перерегистрировано государственным регистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий Юрием Гладковым 13 декабря 2018 года на физлицо на основании дополнительного решения Индустриального районного суда Днепропетровска по гражданскому делу №202/9477/14-ц от 15 января 2016 года. Однако основное решение по этому делу никакого отношения к ВТБ Банку и его имуществу не имеет, а само исковое заявление по данному делу оставлено без рассмотрения определением суда от 15 января 2016 года.

15 декабря 2018 года это физическое лицо при помощи этого же государственного регистратора все 46 объектов были внесены как уставной капитал в новое ООО, зарегистрированное 30 ноября 2018 года с уставным капиталом всего 1 тыс. грн в Днепре.

ФГВФЛ считает эти действия мошенническими, в связи с чем подал заявление в правоохранительные органы, а также готовит апелляционную жалобу на судебное решение, говорится в сообщении.

Напомним, ВТБ Банк обанкротился 27 ноября 2018 года.


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