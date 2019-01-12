Директора предприятия, подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте дороги, задержали на взятке во Львове

Мужчина пытался откупиться от привлечения его и его жены к уголовной ответственности.

В одном из заведений Львова правоохранители задержали директора частного предприятия во время передачи взятки в 2 тысячи долларов полицейским. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Мужчина пытался передать две тысячи долларов работникам Управления защиты экономики во Львовской области за непривлечение его и его жены к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных для капитального ремонта дороги, говорится в сообщении.

Тем временем, генпрокурор Юрий Луценко уточнил на своей странице в Facebook, что речь идет о руководителях ООО "Галшляхбуд" и "Галицкие дороги". Эти компании подозреваются в хищении 245 тысяч гривен во время капитального ремонта автодороги в Дрогобычском районе Львовской области.

По факту предложения взятки возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за неделю в Украине за взяточничество задержали 17 человек. Большинство фигурантов дел назначили "встречи" для получения взяток на конец рабочей недели.