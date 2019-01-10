"Укрметаллургпром" призывает "Укрзализныцю" пересмотреть условия продажи металлолома

"Фиксация стоимости на полугодовой период противоречит практике ценообразования".

"Укрметаллургпром" призывает "Укрзализныцю" пересмотреть условия продажи металлолома
Фото: mvdlnr.ru

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призывает АО "Укрзализныця" пересмотреть условия продажи металлолома.Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрметаллургпрома" сообщает БизнесЦензор.

"АО "Укрзализныця" через систему ProZorro планирует реализовать крупную партию лома черных металлов. Однако заявленная цена металлолома существенно завышена и значительно превышает его текущую рыночную стоимость, поскольку за последние два месяца мировые расценки на этот вид сырья заметно сократились, вслед за чем существенно снизилась и цена лома черных металлов в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, фиксация стоимости на полугодовой период противоречит практике ценообразования, так как колебания цены на мировом рынке лома происходят ежедневно. Аналогичным изменениям подвержена и цена металлолома в Украине.

"И "замораживание" цены на 6 месяцев на рынке, где котировки в течение квартала могут колебаться в пределах 15-20%, не выгодна ни продавцу, ни покупателю. Такой подход должен быть заменен на более гибкий, привязанный непосредственно к рынку", - сообщает "Укрметаллургпром".

По данным "Укрметаллургпрома", условия тендера содержат скрытые факторы, которые могут привести к непрогнозируемому увеличению затрат покупателя металлолома.

"В частности, отгрузка металлолома предполагается на условиях EXW Склад продавца, однако при этом отсутствует перечень пунктов нахождения металлолома. А непрогнозируемые расходы на разгрузочно-погрузочные работы и логистику от фактического местонахождения лома к пункту назначения в значительной степени увеличат затраты покупателя", - сообщает "Укрметаллургпром".

Указанные факты вызывает непонимание у металлургов – участников ОП "Укрметаллургпром".

"В условиях усиления протекционистской позиции руководства ряда стран и обострившейся в результате этого конкуренции, украинскому металлургическому экспорту приходится буквально бороться за обеспечение стабильности своего присутствия на мировом рынке стали, поэтому покупка сырья по значительно завышенным ценам (что автоматически приведет к существенному повышению себестоимости готовой продукции) для предприятий попросту неприемлема, а негативные последствия ощутит не только отрасль, но и экономика всей страны в целом", - заявляет "Укрметаллургпром".

"Исходя из вышеизложенного, ОП "Укрметаллургпром" призывает АО "Укрзализныця" пересмотреть условия продажи металлолома и привести их в соответствие с реальной рыночной ситуацией", - говорится в сообщении.


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