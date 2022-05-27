Украина призывает FATF внести РоSSию в черный список за финансирование терроризма

Министр финансов Украины Сергей Марченко обратился к 37 министрам финансов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и наблюдателям с просьбой поддержать инициативу по исключению РоSSийской Федерации из FATF и включению ее в перечень юрисдикций высокого риска. Как отметило Министерство финансов Украины, причиной является грубое нарушение Россией общих принципов FATF, несоблюдение стандартов FATF и дальнейшее влияние на ситуацию безопасности в Украине и мире.

«Все последние действия наглядно демонстрируют, что РоSSийская Федерация злоупотребляет своим положением как член FATF, не отвечает стандартам организации и не в состоянии добиться результатов политики оценки FATF. Кроме того, это подрывает глобальные усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространению оружия массового уничтожения и отмыванию денег», - говорится в заявлении Минфина.

Исключение РоSSии из FATF и ее дальнейшее внесение в черный список, по словам украинских чиновников, также будут способствовать глобальным усилиям, чтобы остановить роSSийскую агрессию против Украины.

В министерстве уверяют, что черный список FATF не даст роSSийскому режиму уклоняться от международных санкций, введенных против РоSSии из-за ее жестокого вторжения в Украину, из-за различных существующих лазейок, ведь списки FATF служат важными ориентирами для многих компаний и инвесторов, когда они оценивают риски работы со страной.

«РоSSия подорвала принципы и стандарты FATF, используя свою финансовую и банковскую систему для финансирования террористических организаций. Она поддержала Сирию и Северную Корею – государства-спонсоры терроризма. Она начала варварскую атаку на Украину, используя разные организации, в том числе признанные многими цивилизованными государствами террористическими. РоSSия также поддерживала и позволяла распространение оружия массового поражения государствам-спонсорам терроризма, создавая огромные риски для глобального мира и безопасности», - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он призвал всех стран-членов и наблюдателей FATF для поддержки верховенства права и международного порядка поддержать инициативу Украины и обеспечить, чтобы FATF оставалась мощным инструментом для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег в мире.

Комментарий ZN.UA