Внесення РФ до «чорного списку» FATF сприятиме безпеці світу та глобальної фінансової системи — WP

Росія продовжує бомбити Україну. Цілі далеко не військові - російські ракети навмисно направлені на цивільне населення, щоб посіяти страх у серцях українців та сумніви у рішучості союзників України. Водночас російське керівництво продовжує погрожувати світу ядерною війною. Така діяльність є тероризмом - і повинна розглядатися відповідно. Про це пише голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський у статті для The Washington Post.

Міжнародне співтовариство розробило механізми боротьби з державами-вигнанцями, які підтримують тероризм і реалізують небезпечні програми створення ядерної зброї. Вони базуються на всеосяжних економічних санкціях, які підривають здатність терористів залучати фінансування, значно зменшуючи їхню здатність завдавати шкоди. Хоча ідеологія і відкриті корисливі інтереси є причинами тероризму, гроші є його життєвою силою.

Північна Корея та Іран, наприклад, зіштовхнулися з санкціями за фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. Вони були визнані юрисдикціями з високим рівнем ризику і внесені до «чорного списку» Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобального наглядового органу з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, створеного G7, до складу якого наразі входять 37 країн. Це один з найефективніших інструментів обмеження доступу терористів до світової економіки, оскільки він змушує всі держави застосовувати посилену перевірку до будь-яких транзакцій, пов'язаних з фінансовою системою юрисдикції, що потрапила до чорного списку.

Крім того, що Північну Корею та Іран внесено до чорного списку FATF, їх об'єднує ще дещо. Вони налагодили зв'язки з Росією і в деяких випадках отримували підтримку від РФ у своїй терористичній діяльності.

У березні 2022 року США запровадили санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які підтримували зброю масового знищення та балістичні програми Північної Кореї. Також повідомлялося, що Росія купувала боєприпаси у Північної Кореї.

Іран та РФ зблизилися і після повномасштабного вторгнення в Україну. Росія купує іранські безпілотники-камікадзе та використовує їх для атак на українських цивільних осіб і критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури. Багато з них були збиті в Україні і є доказом російської співпраці з Іраном.

Знову і знову, Росія не змогла запобігти фінансуванню тероризму та розповсюдженню ядерної зброї. Вона також добре відома своїм клептократичним режимом, який процвітає на відмиванні грошей та незаконному фінансуванні.

Хоча запроваджені санкції змінили ситуацію на краще, війна продовжує затягуватися, а глобальні загрози, що походять від Росії, зростають. З часів найтемніших днів холодної війни ризик ядерної війни не був настільки реальним. Настав час міжнародному співтовариству визнати це і ставитися до Росії як до терористичної держави, якою вона стала.

У червні FATF зробила важливий крок, прийнявши рішення про призупинення повноважень РФ щодо прийняття рішень в рамках організації. Тепер необхідно зробити більше.

Цього тижня є шанс ще більше посилити тиск на Росію. Сьогодні та у п'ятницю в Парижі проходить пленарне засідання FATF. Вимога України чітка: виключити Росію з FATF та внести її до чорного списку заради безпеки не лише України, але й світу та глобальної фінансової системи.

Ці кроки захистять життя людей далеко за межами України. Вони передбачатимуть негайне дотримання більш жорстких вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у відносинах з РФ . Це додасть ще одну серйозну перешкоду для міжнародного бізнесу працювати на російському ринку і обмежить доступ Росії до світової економіки.

Наразі лише обмежена кількість держав бере участь у санкціях проти російського режиму за грубі порушення міжнародного права. Внесення до чорного списку FATF змусить всіх суб'єктів з усіх юрисдикцій по всьому світу, окрім тих, що знаходяться у чорному списку, таких як Іран та Північна Корея, дотримуватися вимог FATF або зіштовхнутися з ризиком бути притягнутими до відповідальності за сприяння фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.

Такий крок перекриє деякі з основних лазівок для обходу санкцій. Наприклад, він ліквідує «безпечні гавані», які надають російські банки, що не підпадають під дію санкцій. З понад 300 російських банків лише близько 20 потрапили під санкції. Це також запобігатиме можливому обходу санкцій через ті держави, які не запровадили обмеження проти Росії.

Разом ці кроки допомогли б придушити здатність глави Кремля Владіміра Путіна фінансувати війну.

Але також потрібно мислити ширше. Визначення Росії як юрисдикції з високим рівнем ризику може зміцнити всю світову фінансову систему. Попри розуміння ризиків, які несе Росія, багато хто продовжує таємно підтримувати цю державу або вести з нею бізнес-операції. Офіційне внесення Росії до чорного списку означатиме, що ці суб'єкти будуть змушені дотримуватися чинного законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму або ризикуватимуть порушити його.

Ранні санкції та намагання російських еліт захистити свої активи показали, до якої міри високий рівень корупції в Росії був експортований по всьому світу. Дійсно, вторгнення РФ в Україну змусило західні фінансові центри терміново розглянути ризики, пов'язані з російськими грошима.

Об'єднання з метою подальшого виключення Росії зі світової економічної та фінансової системи надсилає чіткий сигнал, що дії, які загрожують глобальній безпеці, не будуть толеруватися - і що порушники, незалежно від їхнього розміру чи значення, будуть притягнуті до відповідальності.