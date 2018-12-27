Кабмин расширил список запрещенных роSSийских продуктов

Перечень пополнили крахмал и глюкоза.

Кабмин расширил список запрещенных роSSийских продуктов
Фото: prom.ua

Кабинет министров на сегодняшнем заседании расширил список роSSийских продуктов, запрещенных к ввозу в Украину.

Соответствующие изменения внесены в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из РоSSии", говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

В четверг, 27 декабря, этот перечень пополнили:

  • крахмал кукурузный;
  • глюкоза и сироп из глюкозы, без фруктозы или содержащие менее 20% мас.% фруктозы в сухом состоянии;
  • глюкоза и сироп из глюкозы, с содержанием в сухом состоянии не менее 20% мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, кроме инвертного сахара;
  • мальтодекстрин и мальтодекстриновий сироп

В перечень запрещенных товаров из РоSSии входит не только пищевая продукция (молочка, чай, кофе, пиво, водочные изделия), но и косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), продукция химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фунгициды, инсектициды, родентициды), хлористый калий, железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и другие.


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