В "Укргаздобыче" уволили сотрудников, задержаных за взятку в 16,8 млн гривен

Из компании "Укргаздобыча" увалили директора по подготовке и транспортировке газа В. Гордиенко и начальника механико-энергетического департамента В. Никитина, которых накануне задержали за взятку в 16,8 млн гривен.

Пресс-служба компании сообщает, что председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил, что компания будет сотрудничать со следствием во время расследования этого дела.

"Мы активно сотрудничаем со следствием и будем принимать все законные меры, чтобы эти лица понесли справедливое наказание в случае, если их вина будет доказана", - сказал он.

Напомним, 20 декабря, правоохранители задержали двух должностных лиц "Укргаздобычи", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ. Предварительно известно, что за период сентября-декабря они получили 16 млн 840 тыс грн. При получении очередного транша в 9 млн гривен часть денег во время задержания была выброшена в окно.