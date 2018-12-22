Fitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости Украины

Способность страны платить по долгам зависит от успешности программы stand-by.

Агентство Fitch Ratings считает программу Международного валютного фонда ключевым условием финансовой устойчивости Украины.

По его мнению, сотрудничество с МВФ должно снизить краткосрочные риски, связанные с выплатами суверенного долга и выборами в следующем году, пишет "Интерфакс-Украина".

Потребности Украины во внешнем финансировании высоки и в дальнейшем будут только возрастать вследствие погашения в 2019 году внешних облигаций на $1,7 млрд, в 2020 году - на $2,4 млрд. Более того, Украине необходимо будет продолжить сотрудничество с МВФ и после окончания 14-месячной программы, учитывая крупные выплаты по внешнему госдолгу в 2020-2021 годах.

Fitch подчеркивает, что способность Украины платить по долгам будет зависеть от успешности программы сотрудничества с МВФ .

"Вместе с тем антиреформистский популизм, фрагментарность политических сил и сильные личные интересы в политике представляют риски для беспрепятственного выполнения программы МВФ , как это было с предыдущими программами", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, 18 декабря Совет директоров МВФ решил открыть новую программу Украине на сумму 3,9 млрд долларов и выделить первый транш в размере 1,4 млрд долларов.

Благодаря этим деньгам международные резервы НБУ выросли до максимального уровня с января 2014 года.