ЕИБ выделил 5,11 млн евро на модернизацию Николаевского водоканала

Первые результаты будут видны уже во втором квартале 2019 года.

Европейский инвестиционный банк выделил 5,11 млн евро грантовой поддержки на реконструкцию и модернизацию Николаевского водопровода.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегионразвития.

Трехстороннее соглашение подписали правительство Украины, ЕИБ, а также мультидонорським фондом Е5Р (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среды).

"Это очень важный проект для местной власти и жителей общины и я благодарю европейских коллег за оказанную поддержку. Его реализация будет способствовать не только модернизации Николаевводоканала и внедрению новых технологий. В первую очередь, предусмотрено полное обновление существующей инфраструктуры коммунального предприятия. Срок выполнения таких работ является небольшим и уже первые результаты мы увидим во втором квартале 2019 года", - отметил Зубко.

Вице-президент ЕИБ Вазил Худак отметил, что поддержав проект, Николаевводоканал демонстрирует свои обязательства улучшить доступность чистой воды и защитить окружающую среду в пользу граждан Украины.

"Это также поможет Украине выполнить свои международные обязательства в соответствии с Конвенцией о защите Черного моря от загрязнения", - сказал он.

"Инвестиции поддержат чрезвычайные и эффективные меры по обеспечению водоснабжения, сбора и очистки сточных вод, а также расширение трубопроводов для подачи воды в районы, где отсутствует доступ к качественной питьевой воде", - добавил управляющий фондом E5P Андерс Лунд.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Николаеве несколько человек заболели гепатитом, вероятно, из-за употребления водопроводной воды.