В Швейцарии арестовали $2 млн на счетах Курченко

Установлен один из счетов, на который перечислялись полученные преступным путем средства.

В Швейцарии арестовали 2 млн долларов на счетах, подконтрольных бизнесмену, владельцу "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергею Курченко.

Об этом говорится сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что о подозрении в участии в указанной преступной организации уведомлены должностные лица ПАО "Брокбизнесбанк", который, по данным следствия, был подконтролен участникам преступной организации.

Также установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлений одно из бывших должностных лиц "Брокбизнесбанка" получало значительные суммы.

По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, согласно данным следствия, преступным путем перечислялись полученные средства, а также на счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства.

"Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на вышеуказанных счетах арестованы средства на общую сумму $2 млн", - говорится в сообщении.

Напомним, с февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен. Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

в мае беглый олигарх Курченко впервые попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны.