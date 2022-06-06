Жилье в Швейцарии для украинских беженцев: как получить

Украинские беженцы в Швейцарии могут получить бесплатное жилье, поселившись в одну из местных семей. Около 24 тыс. швейцарцев предложили предоставить жилье украинцам. На сегодняшний день многие из них проживают в общественных учреждениях, таких как федеральные центры приема беженцев, объекты гражданской обороны и бывшие армейские казармы.

Стало известно, как украинским беженцам получить жилье в Швейцарии

Всего в Швейцарии находятся около 55 000 украинцев, которые официально получили временное убежище в стране. В марте Швейцария ввела специальную визу S, которая дает беженцам право жить и работать в течение года.

При выезде украинцев в Украину более чем на 15 дней в квартал, их статус защиты S может быть аннулирован. Однако, есть экстренные ситуации, например, вы возвращались домой по веской причине (например, болезнь или смерть родных) и можете это доказать. Аннулирование разрешения на пребывание также может произойти, если человек находится в третьей стране более 2 месяцев.

Стало известно, как украинским беженцам получить жилье в Швейцарии

Около 1 тыс. украинских беженцев в Швейцарии смогли трудоустроиться. Большинство разрешений на работу было в гостинично-ресторанной индустрии, а также в секторе ИТ и консалтинга, сфере образования и сельского хозяйства.

Детям украинцев здесь предоставили право бесплатно посещать садики и школы. Также в Швейцарии есть социальные выплаты. Это позволяет какое-то время искать работу, имея при этом деньги на питание и крышу над головой.

Ранее сообщалось, как отличаются зарплаты для украинских беженцев в Польше и Швейцарии.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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