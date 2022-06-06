Зарплаты украинских беженцев в Швейцарии в 10 раз превышают польские

Украинские беженцы, которые оказались в Швейцарии и сумели найти там работу, получают баснословные зарплаты. Их выплаты примерно в 10 раз выше, чем платят украинцам в Польше, не говоря уже о том, что получают наши граждане у себя на родине.

Зарплаты в 10 раз выше польских: украинские беженцы в Швейцарии могут неплохо заработать

Кем могут устроиться на работу украинские беженцы в Швейцарии, и на какую зарплату они вправе рассчитывать, рассказали в Секретариате миграции Швейцарии.

Там отмечают, что с момента начала войны в Украине в этой стране обосновалось уже, по крайней мере, 54 тысячи наших сограждан. При этом более 51 тысячи из них уже получили специальный статус "S".

Статус "S"дает украинским беженцам право на:

  • проживание на территории этой стран сроком до одного года. Затем этот срок могут продлить, если война в Украине к тому времени не закончится;
  • социальные выплаты от государства;
  • медицинское обслуживание;
  • перевоз своей семьи в Швейцарию;
  • обучение детей в местной школе;
  • поиск работы и официальное трудоустройство.

Что касается последнего, то на сегодня уже более 1 тысячи украинцев сумели получить работу в Швейцарии. В основном швейцарцы ищут среди наших беженцев таких специалистов: работников гостинично-ресторанной индустрии, IT-отрасли, а также специалистов в области консалтинга образования и сельского хозяйства.

Тысяча трудоустроенных – это, конечно, небольшая цифра по сравнению с 51 тысячей получивших статус, однако реальная численность работающих украинцев может быть примерно вдвое выше, признает министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер. Впрочем, чиновница надеется, что вскоре все, кто получил специальный статус беженца, и кто хочет работать, смогут найти работу.

Зарплаты в 10 раз выше польских: украинские беженцы в Швейцарии могут неплохо заработать

На какую зарплату могут рассчитывать украинские беженцы в Швейцарии

Это самый захватывающий пункт. Средняя месячная зарплата в Швейцарии (лучше присядьте, если вы стоите!) составляет 9916 швейцарских франков в месяц. В гривнах это будет 306 702 гривны. Это примерно в 10 раз выше того, на что могут рассчитывать украинцы в Польше. Конечно, зарплата весьма отличается в зависимости от сферы деятельности и квалификации специалиста. Но даже швейцарская минималка составляет 2608 швейцарских франков. И на наши деньги это будет 80 665 гривен.

Однако не торопитесь зеленеть от зависти: цены в Швейцарии тоже ого-го. Например, Цюрих (один из крупнейших городов страны) по итогам 2021 года занял по стоимости жизни 4-е место в мире и 1-е в Европе.

Маленький пример: чашка кофе (обычного кофе на вынос) в супермаркете или на АЗС стоит 3,5-4 швейцарских франка (от 108 до 124 гривен). Соответственно, и цены на все остальное пропорциональны этой. В общем, в Швейцарии можно очень хорошо заработать. Однако и потратить на проживание придется немало. И все же, для нищих украинцев получить такую зарплату – все равно, что слетать в космос.

В то же время, в соседней Венгрии нашим беженцам не стоить рассчитывать на высокую зарплату. Она, конечно, выше украинской, однако не намного. К тому же, там придется работать 6 дней в неделю по 10-12 часов.


Марченко Любов, Тудей





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