ЕБРР назначил нового директора в Украине

Маттео Патроне ранее занимался проектами Банка в Румынии.

Европейский банк реконструкции и развития назначил директором в Украине Маттео Патроне. Об этом сообщил управляющий директор в секторе финансовых учреждений банка Франсис Малиж на своей странице в Фейсбуке.

"Меня в должности заменит Маттео Патроне (действующий представитель ЕБРР в Румынии и Болгарии). Я оставляю Украину, но Украина не оставляет меня. Теперь у вас есть новый друг в Лондоне", - написал он.

Малиж добавил, что представит Патроне на новой должности в ближайшие недели.

Патроне представлял интересы ЕБРР в Румынии и Болгарии с 2015 года, перед этим в течение трех лет работал для ЕБРР в Сербии, куда банк инвестировал более 1,4 млдр евро. До прихода в состав Группы ЕБРР в 2008 году Патроне занимал должность старшего менеджера по стратегическим услугам компаний Accenture, был управляющим директором Finint & Partners Srl. Он имеет степень МВА в области корпоративных финансов.

Напомним, директор Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунер с июня завершил работу в Украине и перешел в Лондонский офис банка.