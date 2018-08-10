Совладельца одесского рынка "7 километр" отправили под домашний арест

Виктора Добрянского обвиняют в незаконном захвате доли рынка.

Совладельцу одесского рынка "7 километр" Виктору Добрянскому сообщили о подозрении в незаконном захвате доли рынка.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на информацию в реестре судебных решений.

"19 июля Добрянский сообщено подозрение в противоправном завладении имуществом, отмывании денег и подделке документов. Добрянский является директором и учредителем ООО «Виктор Д», которому принадлежит 28,5% в ООО «Промтоварный рынок» («7 километр»)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шевченковский суд Киева назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства в Одессе.

По версии следствия, в мае 2014 года Добрянский, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, организовал подделку подписей своей матери Ирины Чернат в договоре об передаче доли в уставном капитале ООО "Виктор Д" путем ее купли-продажи и протоколе общего собрания участников, на основании которых была проведена регистрация смены участников ООО. В результате Добрянский завладел 100% уставного капитала. В мае 2018 года судебно-почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписей на документах.

В июне 2014 года "Виктор Д" переписали на Леонида Ипатенко и Романа Максименко, а затем снова оформили на Добрянского, в этом следователи усматривают признаки отмывания и легализации имущества.

Добрянском грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. В 2017 году следствие также предполагало причастность Добрянского к финансированию и поддержке боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Однако, подозрение ему не предъявляли.

Напомним, что это уже не первый корпоративный конфликт на рынке "7 километр". В 2010 году акционеры отступили 25% компании сына депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Позже появилась информация, что это произошло под давлением и по факту было зарегистрировано уголовное производство.

В декабре 2017 года совладелица рынка Ирина Чернат проиграла иск в первой инстанции о признании недействительным договора дарения акций компании Иванющенко. Она утверждала, что отступила 4,5% уставного капитала через давление и угрозы и ссылалась на зарегистрированное уголовное производство. Но суд решил, что ее требования будут обоснованы только, когда в деле появится обвинительный приговор.

На сегодня рынком "7 километр" владеют Ирина Чернат (15%), ООО "Виктор Д" Виктора Добрянского (28,5%), ООО "Капитал Финанс М" Бориса и Татьяны Мельничук (28,5 %), а также кипрская компания Kittep Limited, ранее принадлежавшей сыну Иванющенко (27,5%).

В сентябре 2016 года сообщалось, что у рынка "7 километр" появился новый владелец - арабский предприниматель Абдул-Джаббар аль Сайех.