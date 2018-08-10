JYSK хочет открывать в Украине 12 магазинов ежегодно

«ЮСК Украина», развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома группы компаний JYSK Group (Дания), планирует ежегодно открывать в Украине около 12 магазинов.

Об этом сообщает « Интерфакс-Украина» .

«Мы в этом фингоду (1 сентября-2017/31 августа-2018) открыли пять магазинов и работаем над открытием в августе еще двух магазинов JYSK в Харькове. В среднем, мы планируем открывать по 12 магазинов ежегодно. Нам нужно, условно, 10 лет для того, чтобы закрыть потребности рынка Украины», — рассказал исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

«Начиная с сентября, все магазины JYSK будут открываться в новом формате 3.0. Все работающие магазины в течение шести лет также будут перестроены», — добавил Иваница.

Как он уточнил, в 2012 году материнская компания JYSK выкупила все франчайзинговые магазины сети в Украине и пошла путем самостоятельного развития.

Как отметил Иваница, компания не изучала, как повлияет на ее развитие выход в Украину шведского ритейлера IKEA, однако опыт работы JYSK в других странах свидетельствует о том, что выход европейского конкурента на рынок не имел негативного влияния на динамику продаж.

«Да, мы во многом похожи, наши товарные группы пересекаются, обе компании несут философию скандинавского стиля. При этом выход нашего конкурента может, наоборот, усилить позиции обеих компаний на рынке, популяризируя целый сегмент в целом. Украина имеет огромный потенциал развития в сегменте товаров для дома. Учитывая это, сеть JYSK с действующими 40 магазинами может спокойно вырасти в три-четыре раза, даже с учетом выхода конкурентов, в том числе, IKEA», — отметил Иваница.

По его словам, сеть JYSK в этом фингоду продемонстрировала рост оборотов по сравнительным магазинам более чем на 30%, выполнив план по запланированному обороту в 1 млрд грн.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 9 августа 2018 года сеть представлена 40 магазинами в 20 городах, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,6 тыс магазинов в 50 странах мира, преимущественно в Европе.

Напомним, в декабре 2017 года шведская сеть товаров для дома IKEA официально заявилао планах выхода на украинский рынок.