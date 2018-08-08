"Укрзализныця" наняла SMM-щика за 653 тысячи гривен

Его расценки - 2250 гривен за иллюстрацию и 2040 гривен за видео.

"Укрзализныця" наняла SMM-щика за 653 тысячи гривен

Закупочный филиал "Укрзализныци" "Центр сервисного обеспечения" 19 июня заключил договор с ФЛП Русанов Роман Николаевич об "услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook" для поддержки официальной страницы железной дороги.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на данные ProZorro.

Сумма контракта - 653 тысячи гривен. За эти деньги он должен провести подготовить предложения по оптимизации страницы УЗ, изготовить макет дизайна страницы, сделать 62 иллюстрации по 2250 гривен за штуку, 63 квадратных видео по 2040 гривен за штуку и 120 публикаций с продвижением по 665 гривен за штуку.

Еще 87 тысяч гривен исполнитель получит, если сумеет увеличить количество подписчиков с 28 тысяч до 78 тысяч человек. В целом поддержка с вознаграждением обойдется в среднем 117 тысяч гривен.

Русанова наняли до конца 2018 года.


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