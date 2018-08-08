WSJ: Большая часть торговли криптовалютами — это мошенничество

К такому выводу пришли эксперты издания, проанализировав деятельность групп по созданию ажиотажа вокруг криптовалют в соцсетях и месенджерах.

Самая крупная из них действует в Telegram.

Анализ WSJ показал, что за первые шесть месяцев этого года десятки групп в интернете путем манипуляций в соцсетях привлекли на криптовалютный рынок $825 млн. Все пузыри лопнули, инвесторы остались ни с чем, а сотни миллионов долларов утекли в карманы модераторов таких групп — новоявленных «волков» с криптовалютной Уолл-стрит.

Мошенники используют классическую схему обмана инвесторов — «накачка и сброс». Группа манипуляторов сначала активно покупает некий актив, при этом не менее активно рекламируя его сторонним инвесторам. Цена растет, инвесторы боятся упустить прибыль и покупают — в данном случае криптовалюту, за которой нет никакой реальной ценности. На волне ажиотажа манипуляторы начинаю сбрасывать свои криптоактивы, успевая избавиться от них до момента обвала рынка.

Тут выясняется, что выпустивший новую криптовалюту стартап на самом деле ничего не производит и не оказывает никаких услуг, а его токены не стоят ни цента. Криптовалюта обесценивается, а наивные инвесторы остаются с носом.

Эта схема строжайше запрещена на легальном фондовом рынке. Немало «волков» с Уолл-стрит получили за ее применение по сотне или даже больше лет тюрьмы. К примеру бывшему председателю совета директоров биржи NASDAQ Бернарду Мейдоффу дали 150 лет за создание финансовой пирамиды и обман инвесторов с помощью схемы «накачка и сброс».

Однако криптовалютный рынок не регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США . И сейчас на нем действуют законы Дикого Запада.

«Купля-продажа криптовалют — это нерегулируемый рынок, поэтому такие манипуляции на нем, которые запрещены, скажем, на Нью-Йоркской фондовой бирже, могут осуществляться безнаказанно», — говорит Бен Йейтс, специалист по криптовалютам из лондонской компании RPC.

«Время оседлать волну»

Wall Street Journal вскрыла схемы, с помощью которых манипулируют рынком мошеннические группы в соцсетях и мессенджерах. Самая крупная из них — Big Pump Signal («Сигнал большой накачки») — действует в Telegram. Уже из самого названия ясно, что манипуляторы ничуть не скрывают род своих занятий. В этом Telegram-канале 74 тысячи активных участников. Чат привлекает огромное количество инвесторов, за полгода он организовал, по подсчетам экспертов, 26 операций «накачка и сброс» на $222 млн.

Большинство подобных групп предпочитают анонимность. В них закрытая подписка. Впрочем и в открытых группах вроде Big Pump Signal модераторы анонимны и никогда не выходят в публичное пространство. И именно они получают основную прибыль, поскольку точно знают, когда «накачанный» рынок рухнет. Для этого достаточно указать участникам группы избавиться от токенов — и предсказание сбудется само собой.

Основная масса инвесторов среагировать не успевает, поскольку рынок разворачивается в течение нескольких минут.

Показательный пример: в один из дней в начале июля ровно в 15:00 по восточноамериканскому времени модераторы Big Pump Signal отдали распоряжение своим трейдерам на криптобирже Binance покупать только что выпущенную в ходе ICO криптовалюту cloakcoin. Стартап, эмитировавший ее, обещал создать систему неотслеживаемых денежных переводов.

«@каждый должен быть уверен: пришло время оседлать волну!» — гласило послание, понятное исключительно «своим».

За считанные секунды цена cloakcoin подскочила на 50% — до $5,77 за «монету», а через две минуты упала на доллар. Эти волны покупок-продаж четко координировались, указывает WSJ. Так, за час до этих скачков не было вообще никаких сделок по никому неизвестной монете cloakcoin.

«Бойлерные» на новый лад

Схема «накачка и сброс» на официальном фондовом рынке была запрещена еще в 1930-е годы. Однако она активно использовалась, например в эпоху доткомов, когда создавались специальные «бойлерные» — компании по накачке стоимости акций новых интернет-компаний. Самая знаменитая из «бойлерных» — Stratton Oakmont, основанная прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом. В 1999 году он признал себя виновным в использовании мошеннической схемы «накачка и сброс», ущерб от его действий превысил $200 млн. Благодаря признанию вины и компенсации потерь инвесторов Белфорт отделался всего лишь 22 месяцами тюрьмы.

Организаторам нынешних схем манипулирования курсами криптовалют не грозит даже этого, поэтому работают они практически в открытую.

WSJ насчитала 63 такие группы, которые действуют в основном в мессенджерах Telegram и Discord. Общее число их участников — 236?000 человек.

Тот факт, что несмотря на разоблачения схема «накачка и сброс» привлекает все новых криптовалютных инвесторов, эксперты объясняют психологией. Для трейдеров это азартная игра, и они пристрастились к ней, говорит Дейв Джеванс, глава аналитической компании CipherTrace.

Манипулятор убеждают инвесторов покупать криптовалюту, «пока не будет достигнута некая целевая цена, но этого не происходит никогда», поясняет Тэйлор Кодл, участвовавший в одной из операций Big Pump Signal. «Я потерял $5000 за 30 секунд», — вспоминает инвестор.

Еще одна сторона мошенничества на крипторынке — это фальшивые ICO, когда проводящие их стартапы изначально не собираются вести никакой бизнес-активности. Ранее эксперты WSJ обнаружили сотни фейковых блокчейн-стартапов, которые собрали с доверчивых инвесторов более $270 млн.