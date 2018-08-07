Минюст вводит новые штрафы для алиментщиков

Штрафы для злостных неплательшиков алиментов теперь будут начисляться по нарастанию в зависимости от срока долга. Чем дольше родитель уклоняется от уплаты алиментов, тем выше будет процент штрафных санкций. Новая система штрафов заработает с 29 августа 2018 года.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные Министерства юстиции.

«Если у плательщика алиментов возникает задолженность в совокупном размере больше, чем сумма соответствующих платежей за 1 год, то такое лицо будет налагаться штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если же задолженная сумма будет превышать в совокупном размере сумму соответствующих платежей за 2 года, то в таком случае штраф будет увеличиваться и соответственно составит уже 30% соответственно. В случае задолженности на сумму платежей за 3 года штраф возрастет до 50% от суммы долга», — сообщила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

Она пояснила, что, если человек должен платить алименты каждый месяц с сумме 2000 гривен, то в конце года его долг составит 24 000 грн. Далее исполнитель оштрафует должника на 20% от этой суммы. Это означает, что штраф будет равен 4800 гривен, а долг увеличится до 28 800 гривен.

По мнению Глущенко, такой подход подстегнет родителей к выполнению своих обязанностей по содержанию детей.

«Я хочу призвать всех, у кого есть задолженность по алиментам более года, погасить долг можно быстрее, ведь после 29 августа уже придется платить больше», — отметила замминистра.