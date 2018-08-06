Список "Доступных лекарств" вырос до 261 названия

59 из них пациенты могут получать бесплатно.

Министерство здравоохранения 3 августа утвердило новый перечень препаратов, которые участвуют в программе "Доступные лекарства". Теперь в него входит 261 лекарство, 59 из которых пациенты могут получать бесплатно, а остальные - с небольшой доплатой.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Раньше в программе участвовали 239 препаратов (в т.ч. 47 бесплатных).

Минздрав прогнозирует, что если в первом полугодии пациенты могли получить около 10 млн бесплатных упаковок, то в течение следующих 6 месяцев их количество составит более 14 млн.

В список бесплатных препаратов входят не только препараты украинских производителей, но и известных иностранных компаний. Так, например, чтобы попасть в новый перечень препаратов, стоимость которых на 100% возмещаются за счет госбюджета, словенская компания КРКА снизила цену почти на 72%. Цены снизили также финская Orion и шведская AstraZeneca.

Правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала с 1 апреля 2017 года. Пациенты могут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Аптекам стоимость лекарств возмещает государство.