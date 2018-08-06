Столовая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимости

Был проведен тендер на поставку продуктов на 719,9 тыс. гривен.

Столовая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимости
Фото: Анна Стешенко

Столовая Верховной Рады договорилось с компанией "Фудси Компани Лтд" о покупке 20 тонн пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 кг по цене 15 гривен/кг с НДС, что вдвое дороже, чем по всей Украине.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщают "Наші гроші".

Столовая провела тендер на поставку продуктов на общую сумму 719,9 тыс. гривен, по результатам которого 9 июля был заключен договор с "Фудси Компани Лтд".

Отмечается, что до августа 2019 года столовой поставят муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто. Самая большая сумма - 300 тысяч гривен - пойдет на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта. При этом, согласно информации на сайте "Фудси Компани Лтд", пшеничная мука высшего сорта продается по 385 гривен за 50-килограммовый мешок, или 7,70 гривен/кг.

Товар будут оплачивать в течение двух недель после поставки.

Напомним, в 2014 году продукты в столовую Рады поставляли около 10 компаний. Сообщалось, что с 1 августа по 31 октября в парламенте выпили 1013 бутылок спиртного, съели 897 кг фруктов, 8236 кг овощей, 4348 кг мяса, 1529 кг рыбы и морепродуктов.

Подробнее о том, как сейчас питаются нардепы и о ценах и деликатесах, которые покупают сотрудники парламента в специальных продуктовых лавках для "избранных" читайте в материале LB.ua «Неизвестная Рада»: гастрономическая.


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