Последняя западная сеть отелей покинула оккупированный Крым, - Reuters

Гостиница Best Western Sevastopol стала одной из немногих международных компаний, которые остались в Крыму после 2014 года.

Американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей, которая находилась в аннексированном Крыму, вышла с территории полуострова из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что отель Best Western Sevastopol стал одной из немногих международных компаний, которые остались в Крыму после 2014 года. McDonald's Corp и Radisson Hotels полуостров уже покинули ранее.

По данным издания, отель все еще работает, но больше не идентифицирует себя как Best Western. Теперь он работает под названием "Севастопольский отель и спа" (гостиница находится на пристани в порту Севастополя).

Reuters отмечает, что уход Best Western из Крыма показывает, что европейские и американские санкции все еще вытесняют западных инвесторов с полуострова.

Гендиректор Best Western Hotels & Resorts отказался комментировать ситуацию. По его словам, компания не управляет отелями сети самостоятельно, а имеет франчайзинговую систему, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки. Оператором отеля в Севастополе является компания Sevastopol Investment Group Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах.

По информации сотрудника отеля, франчайзинговое соглашение севастопольского отеля с американской компанией закончилось в октябре 2017 года.