Зі збанкрутілої криптобіржі FTX зникло щонайменше $1 мільярд клієнтських коштів — Reuters

З однієї з найбільших криптовалютних бірж FTX, яка збанкрутувала, зникло не менше $1 млрд клієнтських коштів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох людей, знайомих із цим питанням.

Фото: pymnts.com

Деталі

Джерела повідомили виданню, що засновник криптобіржі Сем Бенкман-Фрід таємно переказав $10 млрд клієнтських коштів із FTX до своєї торгової компанії Alameda Research.

За їхніми словами, значна частина цих грошей зникла. Одне джерело назвало суму, що бракує, приблизно в $1,7 млрд. Інше сказало, що сума коливається в межах від $1 до $2 млрд.

Хоча відомо, що FTX перевела кошти клієнтів до Alameda, про зниклі кошти повідомляється вперше.

Фінансова діра

Згідно з двома джерелами, фінансова діра була виявлена в записах, якими Бенкман-Фрід поділився з іншими топменеджерами минулої неділі. Вони сказали, що записи надають актуальну інформацію щодо ситуації на той час. Обидва джерела займали керівні посади у FTX до цього тижня і сказали, що вище керівництво їх поінформувало про фінанси компанії.