Solana постраждала від краху FTX найбільше — Reuters

Криптовалюта Solana, яку хвалив засновник FTX Сем Бенкман-Фрід, постраждала від краху біржі сильніше, ніж будь-яка інша велика монета. Про це повідомляє Reuters.

Фото: business2community.com

Деталі

Токен Solana (SOL) впав на 53,8% з моменту падіння криптобіржі 2 листопада. Для порівняння, ефір впав приблизно на 20%, а біткоїн — на 19%.

Зараз Solana коштує менше ніж $15 — на 95% менше, ніж на історичному піку у листопаді 2021 року, коли за одну монету давали майже $260. За останні два тижні ринкова капіталізація SOL скоротилася з $11,6 млрд до $5,1 млрд.

Постраждав увесь ринок криптовалют

Але крах FTX зачепив не тільки Solana. Постраждав увесь ринок криптовалют, який через її банкрутство втратив понад $190 млрд.

Раніше Solana називали «вбивцею Ethereum» через його нижчі комісії за транзакції, більш високу швидкість обробки та потенціал для масштабування.