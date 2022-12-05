Видобуток нафти у РФ впаде на 1 мільйон барелів на добу через санкції і обмеження цін — Reuters

Видобуток російської нафти може впасти на 0,5 1 мільйон барелів на добу на початку 2023 року після того, як Європейський Союз обмежить експорт російської сировини морем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у великих російських нафтових компаніях.

Фото: pixabay.com

Деталі

Агентство зауважує, що ця оцінка знаходиться на нижній межі прогнозів ринкових аналітиків щодо сукупного впливу заборони на експорт нафти до ЄС та обмеження ціни на російську нафту.

Олексій Кокін з російської брокерської компанії «Открытие» погоджується з цією оцінкою ймовірного впливу обмежень на російський видобуток.

«Це приблизно відповідає обсягу морських поставок до ЄС за останні тижні… Я не думаю, що вони (російські виробники) зможуть перенаправити ці обсяги в інше місце», — сказав він.

Своєю чергою аналітик російського Центру розвитку енергетики Кирило Мельников прогнозує падіння видобутку в Росії на 1,0,5 млн барелів на добу в січні порівняно з рівнем листопада.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікувало, що видобуток російської нафти впаде на 2 млн барелів на добу до кінця першого кварталу 2023 року, хоча це також враховує заборону на імпорт нафтопродуктів з Росії до ЄС, яка набуде чинності 5 лютого.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Росія експортувала близько 8 млн барелів нафти та нафтопродуктів на добу. ЄС значно зменшив імпорт, але Москва успішно перенаправила ці обсяги в Азію, завдяки чому експорт лише трохи знизився — до 7,6 млн барелів на добу.

Надходження від експорту нафти, газу та нафтопродуктів забезпечують більшу частину доходів Росії, які залишаються високими завдяки зростанню світових цін. Доходи російського бюджету від нафти і газу за перші 10 місяців року зросли більш ніж на третину.