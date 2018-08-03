Американские фонды объявили конкурс финтех-стартапов в Украине. Победители получат по $10 000

Американская венчурная компания Village Capital и фонд MetLife Foundation запустили в Украине конкурс для финтех-стартапов на ранних стадиях. Подать заявку можно до 24 августа, после чего организаторы выберут 12 финалистов. Двое победителей получат по $10 000 на грантовых условиях, то есть без долевого участия, пишут AIN.UA.

Цель конкурса – поддержка локальной финтех-экосистемы и улучшение финансового благополучия украинцев. Преимущество при отборе получат решения, которые помогают людям со средними и низкими доходами улучшить свое финансовое положение, а также проекты для малого и среднего бизнеса.

Финалистов объявят в сентябре — их пригласят на финал конкурса Financial Health Forum, который пройдет в UNIT.City. Командам из регионов Украины оплатят трансферы и проживание. На форуме участники смогут презентовать свои идеи стейкхолдерам, пообщаться с инвесторами и получить обратную связь от отраслевых экспертов. Форум будет продлится два дня, в рамах которых стартапы-финалисты получат также менторскую поддержку — с ними будут работать несколько десятков наставников.

Партнерами Village Capital и фонд MetLife Foundation в Украине стали инновационный парк UNIT.City и Украинская ассоциация венчурного и частного капитала UVCA. Детальнее ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте.


Майя Яровая, AIN


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