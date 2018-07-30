Эксперты ВТО частично поддержали позицию Украины в торговом споре с РФ

Спор касался поставок железнодорожного оборудования.

Группа экспертов Всемирной торговой организации частично поддержала позицию Украины в торговом споре с Россией о поставках железнодорожного оборудования.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Как отметила замглавы МЭРТ Наталья Микольская, РФ необоснованно приостановила действие выданных украинским производителям сертификатов соответствия, ограничила в выдаче новых сертификатов и не признает сертификаты, выданные в сертификационных органах Таможенного союза.

"Это первый запрос, который Украина направила в ВТО для противостояния торговой агрессии РоSSии, в частности ее непрозрачным, неоправданным и таким, что носят дискриминационный характер, действиям по отношению к товарам украинского происхождения", - отметила Микольская.

По ее словам, позиция Украины заключалась в доведении:

- необоснованного ограничения импорта железнодорожного оборудования, что нарушает положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Соглашения о технических барьерах в торговле;

- ложности и безосновательности утверждений РоSSии о некачественности и несоответствия стандартам безопасности вагонов украинских производителей;

- системного характера примененных Россией ограничений в отношении импорта железнодорожного оборудования, происхождением из Украины;

- несоответствия и ошибочности возражений РоSSии относительно процессуальных аргументов по делу.

Из неудовлетворенных требований, по данным МЭРТ, эксперты не подтвердили существование систематического ограничения импорта со стороны РоSSии, ссылаясь на то, что в течение определенного периода времени (апрель 2014 - декабрь 2016 года) ситуация в Украине в части безопасности "была не сравнимой с ситуацией в других странах". То есть, Россией не проводился инспекционный контроль наличия на территории Украины "антироSSийских настроений и угроз безопасности роSSийским гражданам", которые являются следствием военных действий, которые РоSSия сама и развязала.

Сейчас Минэкономразвития проводит детальный анализ отчета. Также, на межведомственном уровне прорабатывается вопрос о возможности апелляционного обжалования по требованиям, которые не были удовлетворены.