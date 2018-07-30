В Донецкой области военнослужащие слили и пытались продать 2 тыс. тонн топлива
Задержанным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Военная контрразведка Службы безопасности задержала на горячем военнослужащих, которые разворовывали топливо для военной техники, задействованной в операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.
"Разоблачены и на горячем задержаны военнослужащие ВСУ, которые сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки, организованном в гараже жителем пос. Очеретино Донецкой области. По предварительным данным военные, с целью собственного обогащения, пытались реализовать около 2 тонн топлива", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.410 УК (хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением). Санкция статьи - лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
"Учитывая, что кроме материального ущерба хищения ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса", - отмечают в штабе.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Напомним, ранее в Одессе во время проверки 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона ВСУ обнаружили нехватку почти 204 тонн дизельного топлива разных марок и около 2,5 тонн бензина А-92. Кроме того, проверка нашла еще почти 34 тонны дизтоплива, 2,6 тонны авиационного топлива и почти тонну бензина, которые не находились на учете и могли быть разворованы.
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30.07.2018 23:55