Государтство профинансирует изобретателей: 19,5 млн и доступ к патентам
Проекты участники отберут в рамках конкурса с применением платформы ProZorro. Отбор проектов начнется в сентябре 2018 года и продлится до 31 декабря 2019 года. Всего планируют отобрать 30 проектов или 6 новых юридических лиц, пишут
На их реализацию также выделят финансирование в размере 19,5 млн грн (до 250 000 на изобретение или до 2 млн грн на новое юрлицо за 10% в статутном фонде предприятия ). Также авторам проектов помогут осуществить коммерческую реализацию их наработок.
«Это модель, когда реализация социально или рыночно целесообразного изобретения финансируется государством и частным инвестором. Такой механизм уже давно используется в мире. В Израиле, например, такая модель партнерства государства с изобретателями позволила существенно усилить стартап-движение и значительно увеличила количество инноваций и изобретений в стране», — пояснил глава министерства Степан Кубив.
Участвовать в отборе могут:
- прикладные изобретения,
- полезные модели,
- промышленные образцы,
- ноу-хау,
- другие результаты интеллектуальной деятельности
при условии, что эти проекты не являются участниками других госпрограмм, не связаны с государством-агрессором, не имеют собственного производства, не являются изобретениями двойного предназначения.
Конкурсная комиссия будет оценивать новизну проектов, возможность внедрения, социальную или рыночную целесообразность, вид охранного документа, степени разработки и срок внедрения изобретения, а также оценка команды проекта, рынка, перспективности проекта, патентной чистоты, срока реализации проекта.
Обязательно наличие соинвестора, который принимает финансовое участие в проекте минимум на 50%.
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Финансы
27.07.2018 17:45