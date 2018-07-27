Государтство профинансирует изобретателей: 19,5 млн и доступ к патентам

Проекты участники отберут в рамках конкурса с применением платформы ProZorro. Отбор проектов начнется в сентябре 2018 года и продлится до 31 декабря 2019 года. Всего планируют отобрать 30 проектов или 6 новых юридических лиц, пишут AIN.UA .

На их реализацию также выделят финансирование в размере 19,5 млн грн (до 250 000 на изобретение или до 2 млн грн на новое юрлицо за 10% в статутном фонде предприятия ). Также авторам проектов помогут осуществить коммерческую реализацию их наработок.

«Это модель, когда реализация социально или рыночно целесообразного изобретения финансируется государством и частным инвестором. Такой механизм уже давно используется в мире. В Израиле, например, такая модель партнерства государства с изобретателями позволила существенно усилить стартап-движение и значительно увеличила количество инноваций и изобретений в стране», — пояснил глава министерства Степан Кубив.

Участвовать в отборе могут:

прикладные изобретения,

полезные модели,

промышленные образцы,

ноу-хау,

другие результаты интеллектуальной деятельности

при условии, что эти проекты не являются участниками других госпрограмм, не связаны с государством-агрессором, не имеют собственного производства, не являются изобретениями двойного предназначения.

Конкурсная комиссия будет оценивать новизну проектов, возможность внедрения, социальную или рыночную целесообразность, вид охранного документа, степени разработки и срок внедрения изобретения, а также оценка команды проекта, рынка, перспективности проекта, патентной чистоты, срока реализации проекта.

Обязательно наличие соинвестора, который принимает финансовое участие в проекте минимум на 50%.