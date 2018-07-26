НБУ упростил раскрытие банковской тайны в Украине. Что это означает для украинского бизнеса

Что изменилось

По словам партнера ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Александра Бородкина, это изменение существенно расширяет круг случаев обмена сведениями, составляющими банковскую тайну. Раньше такой обмен был возможен только между банками и НБУ и только при предоставлении кредитов и гарантий. «Т.е. речь шла о достаточно ограниченных случаях, когда лицо, сведения о котором составляют банковскую тайну, по сути, само инициирует определенную финансовую операцию», — поясняет юрист, пишут AIN.UA .

Сейчас же обмен сведениями, составляющими банковскую тайну, будет возможен, во-первых, в подавляющем большинстве, если не во всех случаях совершения валютных операций, а также не только между банками и НБУ, но еще и между небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи, получившими лицензию на валютные операции.

Например, теперь банки могут открыть информацию о валютных операциях по счету конкретного лица по запросу того же НАБУ.

Изменения вступают в силу 07.02.2019 года.

«Порядок валютного надзора должен быть установлен НБУ, но само понятие уже достаточно широкое, чтобы понимать — банковская тайна стает все менее и менее строгой и защищенной», — акцентирует Бородкин.

Почему это важно

Как пояснила адвокат, управляющий партнер компании JUNIVERSO Анна Кухар, НБУ постепенно меняет правила регулирования банковской тайны, максимально приближая их к европейским стандартам.

В конце прошлого года Нацбанк урегулировал вопрос открытия банковской тайны Национальному антикоррупционному бюро Украины и частным исполнителям. Последние изменения в Положение об открытии банковской тайны связаны с принятием нового Законом о валюте и валютным операциям.

«В Европе в корне изменили подход к урегулированию банковской тайны — активно внедряется автоматический обмен информацией между банками и налоговыми органами.

Мир становится прозрачней и строже к злостным неплательщикам налогов. Украине пока далеко к европейскому уровню прозрачности, но именно такие изменения приближают нашу страну к Европейским стандартам», — считает юрист.

Что это значит для бизнеса

Любые новшества, которые размывают банковскую тайну и расширяют горизонты для ее распространения пугают бизнес. Сохранение тайны о валютных операциях особо актуально для IT-сферы, где часто встречаются, например, оплаты в иностранной валюте на счета украинских ФЛП. Однако нововведения отнюдь не означают, что такая информация будет автоматически доступна для контролирующих органов, подчеркивает Кухар.

Закон предусматривает раскрытие банковской тайны только в случае поступления обоснованного запроса относительно конкретной компании.

«Мы должны понимать, что движение в Европу — это не только чистые улицы, но и прозрачность и чистота в бизнесе, финансах и уплате налогов, — напоминает юрист. — Реальная угроза тут состоит больше в недобросовестном и незаконном использовании этой информации лицами, которым открывается банковская тайна. Но тут уже начинается совершенно другая история».