Украинский рюкзак Pleatpack собрал на Kickstarter в семь раз больше нужной суммы

Украинский стартап Pleatpack design, который работает над одноименным рюкзаком, успешно завершил кампанию на Kickstarter. Искомую сумму в $8500 команда собрала за первые семь часов краудфандинга. За всю кампанию стартап привлек более $64 000 от 601 бекера, пишут AIN.UA

Pleatpack — это городской рюкзак. Главная особенность Pleatpack — возможность увеличить его объем с 6 литров до 26,7. Кроме этого, рюкзак оснащен защитой от кражи благодаря вшитым магнитам, а также сделан из ткани с водоотталкивающей пропиткой 600D. На странице проекта указано, что Pleatpack будет отправлен бекерам в декабре 2018 года.

Украинский рюкзак Pleatpack собрал на Kickstarter в семь раз больше нужной суммы

Основатель Pleatpack design Дмитрий Грядунов отметил, что доволен итоговой суммой сборов: «Не имея абсолютно никакого бэкграунда как в маркетинге, так и в любой другой области бизнеса в целом, мы рассчитывали на сборы в районе $28000 — $32000. Сборы в $64000 — идеальный вариант. Теперь нам необходимо произвести 550-600 рюкзаков — это достаточно большая партия, чтобы сотрудничать с наиболее опытными и большими фабриками Украины, но при этом не слишком большая, чтобы были серьезные трудности с ее производством».

Ранее Pleatpack design уже выходил на Kickstarter с рюкзаком и собрал $19 000 — вдвое больше нужной суммы. Впрочем, кампанию отменили, а все привлеченные средства списали со счета проекта. Проблема оказалась в американском партнере Pleatpack design, который запустил две кампании от одного лица. Это запрещено правилами площадки. AIN.UA рассказывал о ситуации в отдельном материале.

Грядунов рассказал, что после отправки рюкзаков всем бекерам команда займется новым продуктом. Впрочем, пока что он не делится подробностями. «Эта кампания — лишь отправная точка, фундамент для будущих проектов. Около половины всего времени и денег, потраченных на кампанию Pleatpack, пошли на собственное обучение. Другими словами, можно было бы потратить на 30-50% меньше финансов и на столько же меньше времени, получив тот же результат. В течение года мы определенно выведем на Kickstarter свой следующий продукт, но что это за продукт пока что не могу сказать. Его разработка начнется через 3-4 месяца», — комментирует Грядунов.


Дмитрий Демченко, AIN


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