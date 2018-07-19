Священник Киево-Печерской Лавры пытался вывезти в РоSSию 52,7 тыс. долларов "пожертвований"

Суд конфисковал деньги в пользу госбюджета и назначил такую же сумму штрафа.

Священник Киево-Печерской Лавры пытался вывезти в РоSSию 52,7 тыс. долларов "пожертвований"
Фото: od.gp.gov.ua

Священник Киево-Печерской Лавры проиграл апелляцию по делу о перевозе через границу незадекларированных 52,7 тыс. долларов. Об этом сообщает Апелляционный суд Сумской области.

Служитель киевского храма ехал в поезде "Киев-Москва", не задекларировав валютные ценности. При осмотре личных вещей у него изъяли крупную сумму денег - 52 700 долларов США.Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения), конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

Однако с таким решением не согласились ни адвокат, нарушитель. Апеллянты просили освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые "являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари".

Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал в удовлетворении требований, как как священник в таможенной декларации указал наличие только 70 евро и не признался в перевозке средств при устном опросе.

Деньги конфискованы в пользу государства, а служитель храма обязан еще и уплатить штраф в размере 1,42 млн гривен.

Напомним, около 31% украинцев поддерживают создание единой поместной автокефальной церкви, 20% - не поддерживают. Остальным либо все равно (35%), либо сложно ответить (14%). Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" и Центром имени Александра Разумкова в конце мая 2018 года.


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