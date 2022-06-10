Проданную за 500 тысяч долларов картину Примаченко передали Национальному художественному музею

Деньги от продажи картины передали на помощь украинским воинам, информирует ZN.ua.

Проданную за 500 тысяч долларов картину Примаченко передали Национальному художественному музею
Картину планируют выставить в официальной экспозиции музея
© Facebook/Национальный художественный музей Украины

Картину Марии Примаченко «Цветы выросли возле четвертого блока», которую продали за 500 тысяч долларов для сбора средств на помощь украинским воинам, передали Национальному художественному музею Украины. Сообщение об этом появилось на странице музея на Facebook.

Картину продали на аукционе, который проводил Благотворительный фонд Сергея Притулы с 29 апреля по 5 мая. Само произведение из своей семейной коллекции передали Игорь Понамарчук и Дарья Добриян. Семья Примаченко поддержала аукцион и отказалась от роялти с продажи полотна в пользу ВСУ.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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