Глава "Нафтогаза" получил 47 млн гривен в 2017 году

Вознаграждение Коболева выросло более чем в два раза.

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в 2017 году получил 47,1 млн гривен зарплаты и дополнительных текущих премий. Об этом говорится в годовом отчете компании.

В 2016 году он задекларировал 19,3 млн гривен доходов.

Глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоронко получил 24 млн гривен, первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома - 17 млн гривен, финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 млн гривен, член правления Юрий Колбушкин - 14 млн гривен, гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко - 10,4 млн гривен.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом заработных плат и дополнительных поточных премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).

Вознаграждение директоров в отчете не указано.

Напомним, что в 2018 году председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США .

В перечне сотрудников компании, которые получат премию, - 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата.

В мае 2018 года должны были выплатить первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).