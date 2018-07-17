"Днепразот" готов возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него

Завод направил свои расчеты в АМКУ две недели назад.

Завод "Днепразот" готов возобновить выпуск жидкого хлора, используемого украинскими водоканалами для обеззараживания питьевой воды, если Антимонопольный комитет согласует повышение цен на него.

Об этом говорится на сайте завода.

Предприятие отмечает, что является единственным национальным производителем жидкого хлора и полная остановка этого вещества на предприятии несет угрозу эпидемиологической катастрофы в Украине.

В связи с этим завод готов возобновить производство жидкого хлора.

"Для восстановления работы хлорной группы цехов АО «ДНЕПРАЗОТ» нами рассмотрена необходимость повышения цен для скорейшего восстановления работы указанных цехов предприятия. В связи с этим, нами подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию", - сообщила пресс-служба предприятия.

Новая цена на хлор, которую предлагает установить наше предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора (по информации на сайте "Прозорро"). Соответствующее обращение направлено 02 июля в Антимонопольный комитет Украины и пока находится на рассмотрении.

Напомним, принадлежащий Игорю Коломойскому "Днепразот" - это единственное предприятие в Украине, которое производит жидкий хлор для очистки воды в кранах. Завод прекратил производство из-за дорогого газа. В результате более 170 украинских водоканалов остались без поставок дезинфектора, необходимого для обеззараживания питьевой воды. Запасов хлора в Украине может хватить максимум на несколько месяцев. Подавать в краны неочищенную воду запрещено.

6 июля "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания. Киев обеспечен жидким хлором в достаточном количестве, но в других регионах возможны проблемы.

Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя, например, на низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора.

Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 13 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "ДнепрАзота".