Винницкий налоговик, попавшийся на взятке, арестован с залогом 254 тыс. гривен
Его подозревают в получении 5 тысяч долларов.
Печерский районный суд Киева в субботу, 14 июля, избрал меру пресечения руководителю одного из подразделений винницкой Фискальной службы, которого задержали накануне за взятку.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Налоговик, имя которого не называется, арестован с залогом 254,3 тысячи гривен.
Второй подозреваемый, выступавший, по версии следствия, посредником при получении взятки, отправлен под домашний арест в связи с хронической болезнью и наличием двух маленьких детей.
Напомним, что задержанный возглавляет один из отделов Следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Винницкой области, подполковник налоговой милиции. Ему вменяют получение 5 тысяч долларов за позитивный вывод судебно-экономической экспертизы, и 48 тысяч гривен за ненадлежащее расследование уголовного производства.
Винницкое издание "20 минут" по косвенным признакам (автомобиль, звание, должность) идентифицировало подозреваемого как Вадима Мазуркевича.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.07.2018 10:20