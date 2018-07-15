?Винницкий налоговик, попавшийся на взятке, арестован с залогом 254 тыс. гривен

Его подозревают в получении 5 тысяч долларов.

Печерский районный суд Киева в субботу, 14 июля, избрал меру пресечения руководителю одного из подразделений винницкой Фискальной службы, которого задержали накануне за взятку.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Налоговик, имя которого не называется, арестован с залогом 254,3 тысячи гривен.

Второй подозреваемый, выступавший, по версии следствия, посредником при получении взятки, отправлен под домашний арест в связи с хронической болезнью и наличием двух маленьких детей.

Напомним, что задержанный возглавляет один из отделов Следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Винницкой области, подполковник налоговой милиции. Ему вменяют получение 5 тысяч долларов за позитивный вывод судебно-экономической экспертизы, и 48 тысяч гривен за ненадлежащее расследование уголовного производства.

Винницкое издание "20 минут" по косвенным признакам (автомобиль, звание, должность) идентифицировало подозреваемого как Вадима Мазуркевича.