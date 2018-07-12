Пять главных положений, которые изменит новый закон о кредитовании

Закон № 6027 вносит изменения в базовые нормативные акты, которые регулируют вопросы выдачи и возврата кредитов, в том числе за счет финансовых поручителей, а также заложенного имущества (ипотеки). Глобально закон не привносит никак новшеств, он скорее направлен на восполнение пробелов законодательства и урегулирование коллизий, которые возникли в процессе правоприменения, пишут AIN.UA .

Ответы на эти вопросы раньше давали суды, но проблема была в том, что в разные периоды подходы менялись. Это повлекло формирование противоречивой судебной практики в схожих делах, а банки годами не могли получить решение суда о взыскании долга. После вступления закона в силу появится долгожданная ясность по целому ряду проблемных вопросов, что облегчит и ускорит процесс рассмотрения дел в судах.

Ниже коротко об основных изменениях.

Поручитель по кредиту остается поручителем даже если сумма займа увеличилась

Действующий Гражданский кодекс Украины говорит о том, что в случае увеличения суммы кредита без согласия на это поручителя, поручительство прекращается. То есть, даже если многомиллионная кредитная линия увеличилась условно на 1 гривну, банк больше не может требовать от поручителя вернуть весь кредит. Предложенные изменения уточняют, что поручительство не распространяется на увеличенную сумму кредита (то есть, на 1 гривну), однако первичную сумму займа, за которую поручился поручитель, он все же вернуть обязан.

Ипотека остается ипотекой даже после реконструкции объекта недвижимости

Юридический аспект реконструкции недвижимого имущества достаточно сложный. Грань между реконструкцией старого объекта и созданием нового достаточно тонкая. Часто предприимчивые ипотекодатели, которые не хотят возвращать займ банку, отреконструированный предмет ипотеки регистрируют в государственном реестре как новый объект, который не обременен ипотекой по договору с банком. В результате банк лишается возможности погасить долг за счет ипотечного имущества, так как его формально больше не существует.

Теперь, законодатель прояснил, что реконструированный предмет ипотеки, в том числе, если по отношению к нему проведено новое строительство, все равно остается предметом ипотеки по договору, и за счет этого имущества банк имеет право удовлетворить свои денежные требования.

Поручительство и ипотека остаются в силе, даже если компания-заемщик ликвидирована

Общее правило гласит, что ликвидация компании прекращает ее обязательства (например, по кредитному договору). Также Гражданский кодекс Украины устанавливает, что с прекращением основного обязательства прекращаются дополнительные обязательства, какими являются поручительство и ипотека по отношению к кредиту. Иными словами, сейчас, если ликвидирована компания заемщик, то и с поручителей и ипотекодателей этой компании взять нечего, так как их обязательства также формально прекратились.

По новому закону ликвидация основного заемщика не освобождает поручителя и ипотекодателя от обязательства вернуть займ, однако при условии, что банк обратился к ним с требованием до момента ликвидации заемщика.

Обращать взыскание на предмет ипотеки можно до тех пор, пока положительный результат не будет достигнут

Обратить взыскание на предмет ипотеки можно либо во внесудебном порядке (например, принять имущество себе в собственность или продать третьему лицу), либо путем обращения с соответствующим иском в суд. Нюанс в том, что предметом ипотеки является недвижимость, право на которую подлежит обязательной регистрации в государственном реестре, и пока такая регистрация не проведена, ипотекодателю/заемщику продолжает принадлежать право собственность на объект.

К сожалению, во внесудебном порядке очень редко удавалось завершить процесс обращения взыскания, зарегистрировав право собственности, например потому, что на предмет ипотеки был наложен арест (отдельная история, о которой речь пойдет ниже).

Единственным выходом из ситуации было обращение в суд. Однако суды часто, хотя и не всегда, отказывали в требованиях банков ссылаясь на то, что банк уже реализовал свое право на обращение взыскание во внесудебном порядке. При этом, суды игнорировали тот факт, что регистрация права собственности на предмет ипотеки фактически не состоялась. По сути, банк оказывался в ситуации, когда первая попытка вернуть долг за счет ипотечного имущества была неудачной, а шансы на успех сделать это за вторым заходом, но уже в суде, становились минимальными.

Новый закон уточняет, что обращение взыскание считается завершенным только с момента регистрации права нового собственника в государственном реестре. Такая, казалось бы, несущественная детализация позволяет банку эффективно защитить свои права в суде, если внесудебный порядок не принес ожидаемого результата.

Арест предмета ипотеки не препятствует обращению взыскания на это имущество

Согласно действующему законодательству, наличие в государственном реестре записи об аресте ипотечного имущества является основанием для отказа в регистрации права собственности на это имущество по результатам обращения взыскания. К сожалению, этим часто пользуются недобросовестные заемщики и ипотекодатели, которые сами инициируют арест предмета ипотеки, чтобы заблокировать попытки банка обратить взыскание на ипотечный актив.

После вступления в силу нового закона ситуация изменится, поскольку по новым правилам арест ипотечного имущества, который наложен после того, как это имущество было передано в ипотеку, больше не является препятствием для обращения взыскания. Важная гарантия защиты от недобросовестных заемщиков.

Закон распространяет свое действие на ранее заключенные договоры

Пожалуй, самым дискуссионным положением принятого закона является оговорка о том, что он распространяет свое действие не только на договоры, которые будут заключены в будущем, но и на те договоры, которые заключены ранее и до сих пор действуют. Это значит, что как только закон вступит в силу, суды будут применять его положения к историческим сделкам, споры по которым уже находятся на рассмотрении.

Есть мнение, что такой подход противоречит ст. 58 Конституции Украины и ст. 5 Гражданского кодекса Украины, которые устанавливают, что законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают ответственность. Очевидно, что уже в ближайшее время стоит ожидать, что перед Конституционным Судом Украины будет поставлен вопрос о проверки конституционности указанной оговорки о действии Закона.

Вместо заключения

Принятый закон – правильный и нужный шаг к восстановлению работы банковской системы. Ведь если банковский сектор почувствует себя защищенным, условия кредитования бизнеса и физлиц станут более либеральными. Это неизбежно коснётся как условий выдачи кредитов, так и процентных ставок.

Критики нормативного акта считаю его обременительным и якобы несправедливым по отношению к заемщикам, с чем точно не могу согласиться. По новому закону положение добросовестных заемщиков никак не ухудшится, а вот тем, кто привык брать и не возвращать, теперь будет намного сложнее уклоняться от своих финансовых обязательств.

Автор: Евгений Левицкий, советник юридической фирмы AEQUO