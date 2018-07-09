Марк Цукерберг занял третье место в списке самых богатых людей мира

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг обошёл Уоррена Баффета и занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Первую позицию в этом рейтинге по-прежнему занимает глава Amazon Джефф Безос, вторую – сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Их состояние оценивается в $142 млрд и $94,2 млрд соответственно. Капитал 34-летнего Цукерберга превышает $81,6 млрд.

Основным фактором, способствующим увеличению состояния Цукерберга, стал сохраняющийся интерес инвесторов к Facebook. 6 июля стоимость акций компании выросла до рекордных $203,23 за штуку.

Составители списка отмечают, что на этот раз топ-3 впервые полностью состоит из тех людей, основная деятельность которых относится к области технологий.

В целом на технологии приходится примерно пятая часть более чем $5 трлн, учитываемых индексом Bloomberg – больше, чем на любой другой сектор. Рейтинг отслеживает 500 самых богатых людей мира и обновляется каждый день после закрытия торгов в Нью-Йорке.

Напомним, что Facebook занимает 4-ю строчку в списке 100 самых дорогих брендов мира по версии американского журнала Forbes.