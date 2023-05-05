АТБ масово закриває супермаркети в Україні

АТБ під час повномасштабної війни масово закриває супермаркети. Найбільша торгова мережа в Україні скоротила кількість торгових точок зі 1298 до 1176.

Стало відомо, що АТБ вже закрила 122 магазини. При цьому вона залишається найбільшим продуктовим ритейлером країни.

За даними Retail Association of Ukraine (Асоціації рітейлерів України - RAU), до топ-3 найбільших торгових мереж разом з АТБ входять Fozzy Group, яка об'єднує мережі "Фора", "Сільпо", Le Silpo, Fozzy Cash&Carry, "Thrash!Траш"!, а також VolWest Retail (магазини Spar та "Наш Край").

Вказані лідери зберігають свої позиції щороку, і війна на території України цього не змінила. При цьому АТБ, Fozzy Group та VolWest Retail зазнали серйозних втрат на територіях, де йдуть активні бої, зокрема в окупованих регіонах. Їм вдалося залишитися найуспішнішими мережами за рахунок великої кількості торгових точок та активів національних операторів.

Стало відомо, що агрохолдинг МХП збільшив кількість своїх магазинів "М'ясомаркет" на 153%. До вторгнення рашистів налічувалося 179 торгових точок, а зараз їх уже 245. Зростання можна пояснити активною підтримкою материнської компанії та обраною моделлю розвитку з франшизи.

Мережа "Файно маркет" із Кропивницького наростила присутність на ринку на 14%. Нині у ній налічується 148 магазинів.

Мережа ритейлера "Сім23" також зросла за рік. Вона об'єднує 173 магазини у західних областях та практично щомісяця відкриває нові точки.

Популярна у Києві торгова мережа КОЛО перед війною налічувала 249 магазинів, а зараз їхня кількість скоротилася до 222 – майже на 11%.

Мережа "Рукавичка" відкрила 15 нових магазинів самообслуговування, збільшивши їхню загальну кількість на 8,1%.

Чому АТБ стала найуспішнішою торговельною мережею України

АТБ-маркет позиціонується як національна мережа формату "економний супермаркет". Вона стала найпопулярнішою в Україні завдяки широкому асортименту та мінімальним цінам.

У супермаркетах постійно проводяться акції – і найпопулярніші продукти та товари можна купити за доступною вартістю. Компанія активно збільшує кількість позицій, які виробляються під власними торговими марками.

У мережі досить ефективна система логістики, що дозволяє заощаджувати на доставці продукції. АТБ має низку великих логістичних комплексів, які розташовані практично у кожному регіоні присутності магазинів мережі по всій Україні.

Раніше повідомлялося, що АТБ, Ашан, Сільпо та інші великі українські торговельні мережі відмовили Міністерству оборони у постачанні продуктів для ЗСУ.