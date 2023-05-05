АТБ масово закриває супермаркети в Україні

АТБ під час повномасштабної війни масово закриває супермаркети. Найбільша торгова мережа в Україні скоротила кількість торгових точок зі 1298 до 1176.

Торгова мережа АТБ масово закриває супермаркети в Україні

Стало відомо, що АТБ вже закрила 122 магазини. При цьому вона залишається найбільшим продуктовим ритейлером країни.

За даними Retail Association of Ukraine (Асоціації рітейлерів України - RAU), до топ-3 найбільших торгових мереж разом з АТБ входять Fozzy Group, яка об'єднує мережі "Фора", "Сільпо", Le Silpo, Fozzy Cash&Carry, "Thrash!Траш"!, а також VolWest Retail (магазини Spar та "Наш Край").

Вказані лідери зберігають свої позиції щороку, і війна на території України цього не змінила. При цьому АТБ, Fozzy Group та VolWest Retail зазнали серйозних втрат на територіях, де йдуть активні бої, зокрема в окупованих регіонах. Їм вдалося залишитися найуспішнішими мережами за рахунок великої кількості торгових точок та активів національних операторів.

Стало відомо, що агрохолдинг МХП збільшив кількість своїх магазинів "М'ясомаркет" на 153%. До вторгнення рашистів налічувалося 179 торгових точок, а зараз їх уже 245. Зростання можна пояснити активною підтримкою материнської компанії та обраною моделлю розвитку з франшизи.

Мережа "Файно маркет" із Кропивницького наростила присутність на ринку на 14%. Нині у ній налічується 148 магазинів.

Мережа ритейлера "Сім23" також зросла за рік. Вона об'єднує 173 магазини у західних областях та практично щомісяця відкриває нові точки.

Популярна у Києві торгова мережа КОЛО перед війною налічувала 249 магазинів, а зараз їхня кількість скоротилася до 222 – майже на 11%.

Мережа "Рукавичка" відкрила 15 нових магазинів самообслуговування, збільшивши їхню загальну кількість на 8,1%.

Торгова мережа АТБ масово закриває супермаркети в Україні

Чому АТБ стала найуспішнішою торговельною мережею України

АТБ-маркет позиціонується як національна мережа формату "економний супермаркет". Вона стала найпопулярнішою в Україні завдяки широкому асортименту та мінімальним цінам.

У супермаркетах постійно проводяться акції – і найпопулярніші продукти та товари можна купити за доступною вартістю. Компанія активно збільшує кількість позицій, які виробляються під власними торговими марками.

У мережі досить ефективна система логістики, що дозволяє заощаджувати на доставці продукції. АТБ має низку великих логістичних комплексів, які розташовані практично у кожному регіоні присутності магазинів мережі по всій Україні.

Раніше повідомлялося, що АТБ, Ашан, Сільпо та інші великі українські торговельні мережі відмовили Міністерству оборони у постачанні продуктів для ЗСУ.


Леся Ловіцька, Тудей





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