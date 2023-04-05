ЄС запустив новий газовий бенчмарк замість TTF

Європейське Агентство з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) у п'ятницю, 31 березня, запустило новий ціновий еталон для угод зі зрідженим природним газом (LNG). Про це пише Ліга з посиланням на сайт відомства.

ЄС запустив новий газовий бенчмарк замість TTF
Фото: officelife.media

Що відомо

Про створення нового бенчмарку, який би відображав справжній рівень цін на газ у Європі, країни Євросоюзу домовилися наприкінці минулого року, щоб не допустити повторення надмірних цінових коливань.

Агентство публікує щоденні ціни окремо для Північно-Західної Європи та Південної Європи, а також єдину ціну для Євросоюзу. У п'ятницю вона становила 38,27 євро за мегаватт-годину, або на 20% менше, ніж на найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах.

Цей показник формується на основі середньозваженої ціни щоденних спотових контрактів на зріджений газ з урахуванням угод та повідомлень про постачання до Євросоюзу.

Контракти з постачанням на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF) зараз є ключовим бенчмарком на газ у Європі.

Ця платформа має найбільшу ліквідність, до неї прирівнюються інші європейські торговельні майданчики.





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