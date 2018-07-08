Кабмин снова пересмотрел программу субсидий для украинцев
Кабинет министров пересмотрел программу субсидий в Украине. Проститься с субсидией придется тем, у кого квартира — 120 кв или дом — более 200, есть машина, которой не более 5 лет.
Также в субсидии будет отказано, если один из членов семьи на заработках за границей. Разве что он задекларирует свои доходы и уплатит единый социальный взнос, передает
Также, согласно новому постановлению, будут изменены социальные нормативы потребления газа.
«За последние четыре года потребление газа сократилось на 5 млрд. куб м в год. Это очень большая цифра, которая опровергает утверждение, что система субсидий не располагает людей к экономии», — заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
«Собственно, цена на газ стала причиной бешеного роста числа субсидиантов. Они открыли ящик Пандоры, 8,6 млн домохозяйств из 14 млн домохозяйств получают льготы и субсидии. Это беспрецедентно, ни в одной стране мира такого нет. В Польше 2% поляков получают субсидии, в Эстонии до 5% получают субсидии, во Франции исключительно на аренду жилья дают субсидии. Каждая страна находит свой путь. Главная нагрузка идет на отопительный сезон. Заложили монетизацию субсидий на осень 2019 года, то есть, кто-то другой будет разгребать эту ситуацию», — заявил бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
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