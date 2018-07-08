Кабмин снова пересмотрел программу субсидий для украинцев

Кабинет министров пересмотрел программу субсидий в Украине. Проститься с субсидией придется тем, у кого квартира — 120 кв или дом — более 200, есть машина, которой не более 5 лет.

Также в субсидии будет отказано, если один из членов семьи на заработках за границей. Разве что он задекларирует свои доходы и уплатит единый социальный взнос, передает Час Пик с ссылкой на канал Факти ICTV.

Также, согласно новому постановлению, будут изменены социальные нормативы потребления газа.

«За последние четыре года потребление газа сократилось на 5 млрд. куб м в год. Это очень большая цифра, которая опровергает утверждение, что система субсидий не располагает людей к экономии», — заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева.