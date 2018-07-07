В Украине с тротуаров исчезнут киоски и биллборды

Верховная Рада

В Украине вводят запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров при проектировании и реконструкции улиц.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

Соответствующая норма содержится в новой ГСН В.2.3-5:2018 «Улицы и дороги населенных пунктов», которая вступает в силу с 1 сентября.

«Пешеходные зоны на то и называются «пешеходными», так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов», – пояснил Парцхаладзе.

Как уточнили в Минрегионе, согласно новым ГСН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление: дорожного ограждения и опор; рекламных конструкций; временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.); люков и дождеприемников; лестниц и крылец зданий и тому подобное.

ГСН В.2.3-5:2018 «Улицы и дороги населенных пунктов» разработаны на замену аналогичных ГСН 2001 года и распространяются на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог.

Источник: ЭП


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